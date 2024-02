Elterntaxi-Erlass in Remscheid SPD kritisiert Zurückhaltung des Ordnungsamts

Nun reagierte die Remscheider SPD und zeigte sich in einer Pressemitteilung erstaunt über die Aussagen des Ordnungsdienstes. Denn die Fraktion habe, so Pressesprecher Daniel Juhr, bereits im Sommer 2023 in sämtlichen Bezirksvertretungen, im Schulausschuss sowie im Ausschuss für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung ähnliche Fragen aufgeworfen und die Verwaltung konfrontiert. Antworten seien bisher ausgeblieben, so die Sozialdemokraten.