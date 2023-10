Migration in Remscheid Kötter nach SPD-Kritik: „Dann steht auch Olaf Scholz im rechten Sumpf“

Kötter stehe „mit mehr als einem Bein rechten Sumpf“, sagte Wolf, nachdem Kötter vorgeschlagen hatte, bei der Versorgung von Flüchtlingen von Geld- auf Sachleistungen umzustellen, um den Zuzug von Menschen ohne Bleiberecht zu bremsen. Nach dieser Logik stehe auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im rechten Sumpf, sagte Kötter am Freitag im Gespräch mit der Redaktion. Denn genau diese Position habe Scholz vor wenigen Tagen in einem Interview mit der „Tagesschau“ vertreten. Er habe das Thema aufgegriffen. Den Vorwurf, ein Rechtspopulist zu sein, weist Kötter klar von sich. „An keiner Stelle meiner politischen Arbeit in Remscheid gibt es eine Aussage, die das belegt“. Wolf habe mit seiner Aussage „eine Grenze überschritten“. Die CDU ihrerseits kritisiere den Oberbürgermeister zwar oft im Amt, „aber nicht persönlich“.