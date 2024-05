Politik in Remscheid SPD-Fraktion zeigt sich erschrocken über Erkrankung von OB Mast-Weisz

Die SPD-Ratsfraktion zeigt sich in einer Pressemitteilung „erschrocken“ über die Nachricht von der Erkrankung von Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD). Wie berichtet, hatte Mast-Weisz am Dienstagabend in einer Pressemitteilung darüber informiert, dass er mehrere leichte Schlaganfälle erlitten habe und deshalb krankgeschrieben sei. Die Diagnose hatte er erhalten, nachdem er sich für einige Tage in klinische Beobachtung begeben hatte. Auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung wurden zeitgleich über den Gesundheitszustand ihres obersten Chefs informiert.