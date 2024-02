Schulentwicklungsplanung in Remscheid SPD beklagt hausgemachten „Grundschul-Tourismus“

Remscheids Grundschulen stoßen endgültig an ihre Kapazitätsgrenzen. Weil die Zahl der angemeldeten Kinder in diesem Jahr erneut deutlich steigt, muss für das im Sommer startende neue Schuljahr zusätzlicher Platz her. Doch der Zeitplan für die Umsetzung der dafür erforderlichen Neubauten sowie für die Beschaffung der zum Übergang nötigen Containerelemente hinkt hinterher. Eine Konsequenz daraus: Um Platz im Bestand zu schaffen, sollen an den Schulen Fachräume wegfallen, pädagogische Angebote können nicht mehr stattfinden. So steht es in einem Bericht für den Rat.