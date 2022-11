Remscheider Innenstadt : Sonne, Wärme, Weihnachtstreff

Ganz so oft kommt das nicht vor: Weihnachtstrefferöffnung bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Foto: Daniele Funke

Innenstadt Am Freitagmittag wurde der Remscheider Weihnachtstreff auf dem Rathausvorplatz eröffnet. Neben dem ungewöhnlichen Wetter gibt es auch andere Besonderheiten in diesem Jahr.

Brigitta Kiel kann mit ihren 87 Jahren nicht mehr so richtig gut sehen. „Was ist das da?“, fragt die alte Dame und zeigt auf Stäbe mit langen Kartoffelspiralen. „Das sind sogenannte Tornado-Kartoffeln, erklärt Adolf Stummer, der in seiner Bude gerade eine halbe Tüte tiefgefrorener Pommes in die Fritteuse gibt. „Sie kommen ins heiße Fett und werden dann richtig knusprig und lecker.“ Brigitta Kiel verabschiedet sich. „Ich muss jetzt zur Physiotherapie, danach komme ich und probiere das mal.“

Es ist Freitagmittag: Die Sonne strahlt vom nahezu wolkenlosen Himmel auf den Rathausplatz, auf dem soeben der Remscheider Weihnachtstreff eröffnet wurde. Die Bratwürste brutzeln, Mais knallt in der Popcorn-Maschine. Eine Budenbesitzerin schwenkt Riesenchampignons in einer gusseisernen Pfanne. Der Mann am Stand mit den Socken und Handschuhen sortiert ein letztes Mal seine Ware. Und das Kettenkarussell dreht seiner allererste Runde mit gerade mal zwei Mitfahrern an Bord. Alexandra Woellner und ihre Mutter gehören zu den ersten Besuchern des Treffs, prosten sich mit Glühwein zu. „Das gehört für uns einfach zur Weihnachtszeit“, sagen beide – und dass ein Glühwein vier Euro kostet, das finden sie völlig in Ordnung. „Natürlich muss man in diesem Jahr besonders aufs Geld achten, aber wir haben uns doch das ganze Jahr so gut wie nichts gegönnt, da wollen wir jetzt nicht auf die schönen Stunden hier verzichten.“

Alexandra Wöllner und ihre Mutter Alexandra genießen den Start mit einem Glühwein. Foto: Daniele Funke

Info Das ist neu beim Weihnachtstreff Zusatzangebot Erstmalig wird auf dem Weihnachtstreff die ungarische Spezialität „Langosch“ verkauft, ein frittierter Hefeteig, der mit Sauerrahm bestrichen und dann nach Wunsch belegt wird – von deftig bis süß. Zudem wurden mehr Sitzhütten aufgestellt, die von Besuchern reserviert werden können.

Bei Andreas und seinen Kumpels ist die Stimmung dagegen eher im Keller. „Wir sind echt frustriert, weil es keine Eisbahn gibt“, sagt der 18-Jährige, während die Gruppe gemeinsam am Glühweinstand steht und Cola trinkt. „Ja“, bestätigt Ben, „wir haben hier echt für volle Kassen gesorgt, wir waren in den vergangenen Jahren jeden Tag hier auf der Eisbahn.“ Die Gruppe ist sich einig. „Wir werden jetzt zum Eislaufen nach Solingen fahren, was sollen wir denn auch hier auf dem Weihnachtsmarkt?“

Was wäre ein Remscheider Weihnachtstreff ohne Weihnachtsmann? Foto: Daniele Funke

Veranstalter Marcel Müller kann den Frust verstehen. „Klar ist das blöd für die Jugendlichen, aber wir können hier nicht Tausende von Watt durch die Bahn jagen und in den Schulklassen müssen die Kiddies frieren. Außerdem sind Probleme an der Tiefgaragendecke aufgetreten, sodass erst die Statik überprüft werden muss, bevor hier wieder die Eisbahn steht.“ Stattdessen wurde jetzt das historische Karussell dort aufgebaut.

Laureen Kleuser füllt Sauerkraut in eine Schüssel. Die Heinsbergerin ist das erste Mal mit ihrer Bude auf dem Remscheider Weihnachtstreff, verkauft Halbe-Meter-Bratwürste. Neben dem Klassiker mit Senf und Toastbrot gibt es unzählige andere Wurstvariationen etwa mit Aioli und Tomatenwürfeln oder mit Jalapenos und Salsa Sauce. Gibt es bei ihr schon so etwas wie Weihnachtsstimmung? „Bei diesem Wetter natürlich nicht“, erklärt sie lachend und schüttelt den Kopf, „aber im Laufe der Tage, wenn es kälter wird, dann entsteht die Vorfreude auf Weihnachten bei uns genauso wie bei allen anderen.“