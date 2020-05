Personelle Veränderungen in Remscheid : Sona übersteht die Umbaupläne

Remscheid Die Sona Präzisionsschmiede am Bahnhof hat sich bei den notwendig gewordenen Umbaumaßnahmen innerhalb des Konzerns als Standort behauptet. Neben 31 Kündigungen in der Verwaltung sollen 200 neue Arbeitsplätze in der Produktion entstehen.

Nach Angaben der Geschäftsführung sollen im Remscheider Werk weiterhin Teile für die Autoindustrie hergestellt werden. Von den vier Standorten — Duisburg, München, Polgar (Ungarn) und Remscheid — bleiben die beiden Werke in Nordrhein-Westfalen erhalten. Die anderen beiden werden bis zum 31. Mai 2021 geschlossen, heißt es in einer Mitteilung an die Belegschaft. In Remscheid soll sich die Produktion von Teilen für die Pkw-Sparte konzentriert werden. In Duisburg werden Teile für Lkw geschmiedet. Das Unternehmen stellt Stahlteile für verschiedene Geschäftsfelder her. Die an den Pressmaschinen in Millimeterarbeit gefertigten Schmiedestücke werden in Autos, Lastwagen, Agrar- und Baumaschinen oder in Bahnen eingebaut.