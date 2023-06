Besondere Gottesdienste in Remscheid Sommerkirche startet mit Freiluft-Taufe

Unter anderem „In die Gänge kommen“ (2. Juli, Lutherkirche), „Dabei sein ist (nicht) alles“ (9. Juli, Adolf-Clarenbach-Kirche), oder „Das Recht, geliebt zu werden“ (16. Juli, Christuskirche) lauten die einzelnen Unterthemen, mit denen sich die weiteren Gottesdienste befassen. „Wir schöpfen aus den Geschichten im Alten Testament, die das gelebte Leben auch heute noch in erstaunlicher Weise widerspiegeln“, erklärt Charlotte Behr. In der letzten Veranstaltung der Sommerkirche mit dem Titel „Ein Blick ins Fotoalbum“ (6. August, Pauluskirche) sollen Erinnerungen an die vergangenen Sommerwochen gesammelt werden: Welche neuen Erfahrungen habe ich auf Reisen gemacht? Was habe ich davon mitgebracht?