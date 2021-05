Großveranstaltung in Lennep auf 2022 verschoben : Sommer- und Winzerfest abgesagt

Auch in diesem Jahr fällt das Sommer- und Winzerfest Corona zum Opfer. Foto: Jürgen Moll

Lennep Auch in diesem jahr wird es in Lennep kein Sommer- und Winzerfest geben. Das teilte Gunther Brockmann, Vorsitzender der ausrichtenden Lenneper Karnevalsgesellschaft, am Freitag mit.

Leider müssen wir mitteilen, dass aufgrund der aktuell in NRW geltenden Coronaschutzverordnung auch dieses Jahr kein Sommer- und Winzerfest stattfinden kann, da Volksfeste erst ab dem 1.September durchgeführt werden können – und dann auch nur mit 1000 Gästen“, teilte Brockmann mit:. „Vom 5. bis 7. August 2022 wollen wir dann wieder wie in alten Zeiten feiern.“

(red)