Klimaschutz-Festival Bei internationaler Klimakonferenz soll Remscheid strahlen

„Es werden innovative Lösungen geschaffen, die auch in Entwicklungsländern umsetzbar sind“, berichtete Vanessa Völkel von der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in der Gründerschmiede in der Hindenburgstraße von den Ergebnissen der Vorjahre. Viele Firmen suchten deshalb den Weg nach Remscheid. Völkel attestierte der Stadt Remscheid zudem einen „besonderen kollaborativen Spirit“, den man so in keiner anderen deutschen Stadt finde. Das liege auch daran, dass die Veranstaltungsorte sehr nahe beieinanderliegen. Es gebe keine langen Wege, man komme so schneller ins Gespräch und es werde „viel genetzwerkt“.