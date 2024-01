Zwischen Remscheid und Solingen Linie S7 – Ersatzfahrplan, weil die Züge fehlen

Die Haltestellen der Ersatzbusse im Überblick: In Lennep wird die Haltestelle in der Robert-Schumacher-Straße Richtung Solingen auf Bussteig B angefahren. Eine weitere Haltestelle ist in der Freiheitstraße, Richtung Wuppertal an Bussteig D und Richtung Solingen ab Bussteig C. In Remscheid-Güldenwerth fährt der Ersatzverkehr ab der Solinger Straße, in Solingen-Schaberg in der Schützenstraße, Schule Krahenhöhe. In Solingen Mitte halten die Ersatzbusse in der Bismarckstraße. Weitere Haltestellem sind Solingen Grünewald und Solingen Hauptbahnhof, Bussteig 1A.