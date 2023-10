Ausverkaufte Konzerte in Remscheid und Solingen Topic bringt die Symphoniker zum Tanzen

Es war eine Mischung aus Erleichterung und Begeisterung, die Tobias Topic nach dem letzten Ton eines ganz besonderen Konzertabendes übermannte. An der Seite von Miki Kekenj verbeugte sich der weltweit erfolgreiche DJ und Musikproduzent in vorderster Reihe vor rund 600 Zuschauern im ausverkauften Teo-Otto-Theater, die am liebsten noch viel mehr gehört und erlebt hätten von dieser ganz besonderen Kombination von klassischen Elementen und elektronischer Tanzmusik. „Ich wusste überhaupt nicht, wie das funktionieren soll“, gab der gebürtige Solinger zu, der für die beiden Konzerte mit den Bergischen Symphonikern in der Reihe „On Fire“ am Donnerstag aus seiner Wahlheimat Dubai eingeflogen war.