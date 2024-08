Versand per App in Remscheid Solarbetriebene Packstation eröffnet

Mit der Nutzung der neuen Packstation werde aber ohnehin die Umwelt geschont: Denn die Nutzung der Packstation trage zur Reduzierung von CO 2 -Emissionen sowie des Verkehrs innerhalb von Städten bei, heißt es in der Pressemeldung. Im Vergleich zu einer Haustür-Zustellung würden bei einer Packstationssendung bei der Auslieferung im Durchschnitt 30 Prozent CO 2 eingespart. Denn die Zustellerinnen und Zusteller können der DHL zufolge pro Stopp an der Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und abholen. Für die Be- und Entladung der Packstationen stunden zudem bundesweit unter anderem bereits mehr als 35.000 Elektro-Fahrzeuge zur Verfügung.