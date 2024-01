Starkregen im Bergischen So voll sind die Talsperren derzeit

Seit einigen Wochen ist – mit wenigen Tagen Pause zwischen den Jahren – Regen ein ständiger Begleiter in Remscheid. Bereits am ersten Weihnachtsfeiertag vermeldete der Wupperverband deshalb, dass er aus den Talsperren vermehrt Wasser abgelassen habe, um wieder Retentionsvolumen zu schaffen. Denn: Bis Donnerstag soll es mit dem Niederschlag erst mal so weitergehen. Was bedeutet das für die Gewässer?