Schule in Remscheid So planen die Abiturienten ihre Zukunft

Diep Thanh (18)

Emma-Herwegh-Gymnasium

Ich werde jetzt nach dem Abitur in Remscheid ein Duales Studium beginnen, in den Bereichen Engineering und Elektrotechnik. Die Ausbildung mache ich bei Siemens Energy in Mülheim an der Ruhr. Dort werden unter anderem Turbinen und Generatoren zur Stromerzeugung gebaut. Ich finde das total spannend.