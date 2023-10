Ein Job im Remscheider Knast “Wer hier arbeitet, darf nichts persönlich nehmen“

Was liegt hinter der meterhohen Mauer, die das weitläufige Grundstück zwischen der Schul- und der Masurenstraße vor den Blicken Außenstehender versteckt? Dass sich auf dem Gelände an der Seitenstraße ein riesiger Gefängniskomplex befindet, weiß so gut wie jeder Remscheider. Betreten haben ihn aber die wenigsten – und wenn, dann meist unfreiwillig.