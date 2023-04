Nachgefragt an Remscheider Schulen Wirrwarr auf den Schul-Internetseiten

Ariane Güldenpfennig-Schemmann von der Nelson-Mandela-Sekundarschule in Remscheid überrascht das nicht: „Wir Lehrkräfte sind vom Ministerium angehalten worden, als korrekte Ansprache ‚Schülerinnen und Schüler‘ oder ‚Kolleginnen und Kollegen‘ zu schreiben“, sagt die stellvertretende Schulleiterin. Ihr Kollegium habe sich aber für eine andere Schreibweise entschieden: „Wir benutzen beispielsweise auf der Homepage und in Anschreiben das Gendersternchen, nicht aber den Doppelpunkt.“ Und wenn ein Schüler oder eine Schülerin in einer Klassenarbeit nur das generische Maskulinum verwendet, gebe es eine Bemerkung oder einen Hinweis auf das fehlende andere Geschlecht am Rand. „Als Fehler streichen wir das generische Maskulinum aber nicht an.“ Das sei nicht erlaubt.