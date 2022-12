Weihnachten 2022 in Remscheid So feiert der Oberbürgermeister Weihnachten

Es weihnachtet im Büro des Stadtchefs. Burkard Mast-Weisz hat die vier roten Kerzen an seinem Adventskranz angezündet, frisch gebackene Plätzchen liegen hübsch drapiert in einer Schale. „Diese Momente sind selten, aber wichtig“, erklärt Remscheids Oberbürgermeister, während er Kaffee in die Tassen schenkt. „Einfach mal kurz durchschnaufen und sich besinnen, das tut gut.“