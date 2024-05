Müngstener Brücke Skywalk-Gutachten lässt wenig Optimismus zu

Info

Probleme Der Baumwipfelpfad greift laut FFH-Gutachten stärker in die umliegende Landschaft ein als die anderen beiden Varianten zur Erschließung der Brücke. So verläuft der Baumkronenpfad etwa durch das naheliegende FFH-Schutzgebiet, was bei den anderen Varianten nicht der Fall ist.