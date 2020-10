Remscheider haben gewählt : Siegerbank für die Allee ist gefunden

Innenstadt 40 Exemplare des Gewinner-Models mit dem Namen „Baden-Baden“ sollen 2021 aufgestellt werden. 1154 Menschen nahmen an der Abstimmung teil.

Die genauen Bank-Standorte auf der Allee werden bis dahin mit den anderen Fachdiensten abgestimmt, sagt Giacinto. Neben Themen wie der Sicherstellung eines Rettungsweges für die Feuerwehr geht es dabei auch darum, die Standorte so zu wählen, dass sie in das Konzept für die Revitalisierung der Alleestraße passen, an der gerade auch mit Hilfe externer Büros gearbeitet wird. So gibt es aktuell die Überlegung, sechs bis sieben Bänke im Bereich des Kugel-Brunnens vor den Allee-Arkaden auf der unteren Allee aufzustellen, berichtet Giacinto.