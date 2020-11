Remscheider vor Gericht : Sexueller Missbrauch – Vater freigesprochen

Remscheid Freispruch für einen Vater, der seinen Sohn sexuell missbraucht haben soll? Der Berufungsrichter machte keinen Hehl daraus, dass ihm eine solche Entscheidung des Amtsgerichtes nicht gefallen habe.

Mit einem „Irgendwas“ jedoch tun sich Gerichte naturgemäß schwer, und das ist auch gut so. Im Zweifel gilt die Unschuldsvermutung und ebenjene Zweifel hatte es in diesem Fall gegeben. Beim Amtsgericht angeklagt waren zwei strafbare Handlungen: Zweimal soll der Vater den damals fünfjährigen Sohn dazu gedrängt haben, seinen Penis in die Hand zu nehmen. Auf der Couch sitzend, unter einer Decke. Beim zweiten Mal soll dann auch noch eine gleichaltrige Freundin dabei gewesen sein.

In diesem Fall war schon vor Prozessbeginn klar, dass man das mittlerweile 14-jährige Opfer nicht mehr in den Zeugenstand laden werde. Einerseits drohe eine Retraumatisierung – andererseits sei keine Aussage zu erwarten, die endgültige Klarheit über die Abläufe schaffen könne.

Am Rande der Verhandlung war zu hören, dass der Angeklagte schon in der kommenden Woche in anderer Sache vor Gericht steht. Derweilen soll die getrennt lebende Mutter den 14-Jährigen geschlagen und zu Hause nicht mehr reingelassen haben. Der Junge und seine Geschwister sollen in einem Heim untergebracht werden.