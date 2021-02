Remscheider vor Gericht : Sexuelle Nötigung in alter Villa?

Das Opfer soll am nächsten Verhandlungstag im Zeugenstand aussagen. Foto: dpa/Oliver Berg

Remscheid Hat er die Frau geschlagen, gefesselt und zum Sex genötigt? So steht es in der Anklageschrift, die zum Prozessauftakt gegen einen Remscheider am Wuppertaler Landgericht verlesen wurde.

Oder war es so, wie der Angeklagte behauptet: Er habe die Frau zur Tür herausschieben wollen, bevor es zum Streit gekommen sei.

Sie habe nicht ohne Geld gehen wollen, vorher will man sich auf 200 Euro für zwei Stunden Sex geeinigt haben. Auf dem Foto habe sie ihm gut gefallen – und als sie schließlich im Juli 2020 vor ihm gestanden habe, will ihm die Lust vergangen sein. Sie sei zu klein gewesen, das habe er ihr auch gesagt. Sie habe nicht gehen wollen ohne Geld, an der Haustür sei die Situation eskaliert. Sie habe herumgeschrien und laut um Hilfe gerufen. Er selbst habe nach seiner Entlassung aus der Haft unter Bewährung gestanden und nicht gewollt, dass sie wegen dieser Sache zur Polizei gehe.

Pikant sei auch noch das gewesen: Die Villa, die er sich für das Stelldichein ausgesucht habe, sei ein „Lost Place“ gewesen. Er habe der Frau vorgegaukelt, dass er das leerstehende Haus an der Burger Straße geerbt habe. Schon am Morgen will er dort durch alle Räume gegangen sein und sich die opulente Treppe ins Obergeschoss für den Sex ausgesucht haben. Fesselungen seien nicht geplant gewesen, aus Sicht des 54-jährigen Remscheiders sollte es „ein schöner Abend werden“.

Dafür will er im Domizil zuvor auch noch gefegt haben – und dann sei es zum Streit gekommen, weil er keinen Sex haben, aber auch kein Geld habe zahlen wollen. Warum dort und nicht zu Hause? Die Frage des Vorsitzenden Richters beantwortete der Angeklagte so: Er habe bei seinem Bruder gewohnt und nicht in dessen Ehebett mit einer Prostituierten aufschlagen wollen. Ein Stundenhotel? Zu teuer. Ein Bordell? Wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Hatte der Remscheider das Seil mitgebracht, um die Frau zu fesseln? Oder war es für den Hund gedacht, den er hätte bekommen sollen – so zumindest schilderte es der Angeklagte dem Gericht.

Der USB-Stick mit Fessel-Sex, den man einst bei ihm in der Zelle gefunden haben soll? Nicht von ihm, er habe ihn nur löschen und mit Musik bespielen sollen. Er habe keine sexuellen Neigungen in diese Richtung – aber die Frau in der Villa soll ihn bespuckt haben und er habe ihr damit gedroht, sie zu fesseln, wenn sie nicht aufhöre. Er habe sie zurück ins Haus gezerrt, damit sie Ruhe gebe.