Jugendberatung in Remscheid Sexualpädagogische Rallye durch die Stadt

In der Nachbarstadt Wuppertal findet die Sexualpädagogische Stadtrallye bereits seit über zehn Jahren statt. Die Erfahrungen seien positiv und auch in Remscheid zeigt sich ein wachsendes Interesse. „Wir schreiben jedes Jahr alle Schulen an und jedes Jahr melden sich mehr Schulen bei uns an“, erklärt Stephanie Dobke von der Welle. Waren es bei der zweiten Auflage im vergangenen Jahr noch 100 Schüler, so haben sich für die Rallye in diesem Jahr bereits 250 Neuntklässler angemeldet. Teilnehmer der ersten Stunde sind die weiterführenden Schulen in Lennep, mit denen einige Institutionen wie die Aidshilfe und die Welle schon länger zusammenarbeiten.