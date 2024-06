Sexualpädagogin in Remscheid Sie spricht an Schulen und im Jugendarrest über Sexualität

Sie ist 25 Jahre jung, seit wenigen Monaten bei der Beratungsstelle der Pro Familia angestellt und sie geht bereits in den Jugendarrest, um dort junge Straffällige über ihre Sexualität aufzuklären. „So anders als die Besuche in den Schulen, die ich sonst mache, ist das aber gar nicht“, verrät Theresa Ibach: „Natürlich gibt es da noch mal andere Milieus und breitere Altersspannen unter den Jugendlichen als zum Beispiel in einem Gymnasium.“ Davon abgesehen stellten aber Jugendliche im Arrest genau die gleichen Fragen über ihren Körper wie auch junge Menschen, die behütet aufgewachsen seien.