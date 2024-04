Dienstleistungen der Stadtverwaltung in Remscheid Bürgerservice kehrt nach langer Pause zurück ins „Dorf“

Anders als in der Zentrale in Alt-Remscheid ist an der Gertenbachstraße kein Schildermacher in der Nachbarschaft. Das sei aber kein Problem, sagte Liesenfeld. Wer sein Fahrzeug in Lüttringhausen anmeldet, bekommt dort die Siegel ausgehändigt und kann sie anschließend selber auf die Schilder kleben, die er an anderer Stelle hat machen lassen. Auch einen Passbildautomaten gibt es im Lüttringhauser Rathaus nicht.