Unfall in Lennep Seniorin wird bei Unfall auf der Borner Straße schwer verletzt

Zum zweiten Mal in dieser Woche hat es auf der Borner Straße einen Unfall gegeben. Am Mittwochnachmittag wurde kurz nach 17 Uhr an der Kreuzung am Höhenweg eine Fußgängerin (82) schwer verletzt.

16.11.2023 , 11:10 Uhr

Die Polizei sicherte die Unfallstelle. Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein 67-jähriger Mann war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei mit seinem Skoda Octavia auf der Borner Straße unterwegs und wollte nach links in den Höhenweg abbiegen. Dabei stieß das Auto mit einer 82-jährigen Frau zusammen, die gerade auf einem Fußgängerüberweg den Höhenweg überqueren wollte. Die Seniorin stürzte beim Zusammenstoß und wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

(hr)