Geschenkaktion in Remscheid Senioren spüren den Zauber von Weihnachten

Die restlichen Bewohner, verspricht Gordana Dorfmüller, werden an Heiligabend beschenkt – in kleinen, familiären Runden, mit etwas Musik und natürlich in weihnachtlicher Stimmung. „Vielleicht“, wiederholt Dorfmüller, „schaffen wir es ja im nächsten Jahr dann wieder mit einer großen, gemeinsamen Weihnachtsfeier.“