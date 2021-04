Remscheider Innenstadt : Senior in Hausflur überfallen

Innenstadt Ein 77-Jähriger ist am Montag gegen 16.10 Uhr in der Remscheider Innenstadt ausgeraubt worden. Der Senior hatte sich in dem Hausflur eines Gebäudes an der Luisenstraße aufgehalten, als ihm ein Räuber die Tasche entriss.

Mit der Beute flüchtete der Unbekannte aus dem Hausflur in unbekannte Richtung. Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 m groß, hat eine dunklere Hautfarbe und schwarze Haare. Bei der Tat trug er ein dunkles Oberteil.

Der ältere Herr blieb unverletzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02 02 / 284-0 zu melden.

