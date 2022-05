Knallgeräusch in Remscheid : SEK-Einsatz nach Knall an der Honsberger Straße

Derzeit läuft ein Großeinsatz an der Honsberger Straße in Remscheid. Foto: dpa/Carsten Rehder

Alt-Remscheid An der Honsberger Straße war die Polizei am Donnerstagmorgen mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Anwohner hatten ein lautes Knallgeräusch aus einer Wohnung gemeldet. Ein Mann wurde vom SEK überwältigt.

An der Honsberger Straße in Alt-Remscheid lief am Donnerstagmorgen ein größerer Polizeieinsatz. Anwohner hätten gegen 9.30 Uhr ein lautes Knallgeräusch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet, berichtet Polizeisprecher Stefan Weiandt.