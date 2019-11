Heimatliebe : Seit 150 Jahren Feuer und Flamme für Lennep

▷ Klaus Kreutzer bedankte sich bei seiner Gattin Elke und holte auch seine Vorstandskollegen auf die Bühne. ◁ „ESteffania“ brachte Licht in die Kirche. ◁ Der aus Remscheid stammende ZDF-Journalist Florian Neuhann hielt die Festrede. Fotos: Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Feuer spielte in der knapp 790-jährigen Geschichte Lenneps mehrfach eine Rolle. Drei große Brände gab es in der Stadtgeschichte. Immer wieder entstand die Stadt, die heute „nur noch“ ein Stadtteil von Remscheid ist, neu.

Auch darum war es eine gute Wahl von Klaus Kreutzer, dem umtriebigen Vorsitzenden des Verkehrs- und Fördervereins Lennep, zur Feier des 150-jährigen Bestehens die „Feuertänzerin“ ESteffania einzuladen. In der Klosterkirche zauberte sie mit ihren an Star Wars-Filme erinnernden, elektrisch befeuerten Lichtschwertern sogar das Wappen des Vereins in die Luft, der sich seit 1869 um die frühere Kreis- und Hansestadt verdient macht. Ein Aha-Effekt.

Vom Stolz der Lenneper auf ihren Stadtteil und ihrem Engagement könne sich Alt-Remscheid etwas abschneiden, sagte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz im Interview auf der Bühne des festlich geschmückten und mit mehr als 100 Gästen gut gefüllten Minoritensaals.

Dass Kreutzer die Gäste nach einer Begrüßung mit einer kurz zuvor als Geschenk überreichten Trillerpfeife ( am selben Tag war sie auf einer Demo gegen die AFD zum Einsatz gekommen) zu Tisch bat, passt zur Rolle, die der Vorstand des 200 Mitglieder zählenden Vereins in Remscheid spielt. Es spiegelte sich an diesem Abend auch in der hochkarätigen Gästeliste aus Politik, Wirtschaft und Vereinsleben und in vielen Wortbeiträgen. Wenn es um seinem Verein und um Lennep geh, kann Kreutzer hartnäckig, kämpferisch, aber auch sehr charmant sein. So kommt er oft ans Ziel.

So kam es auch, dass sich Florian Neuhann, in Remscheid geborenes Mitglied der ZDF-Hauptstadtredaktion, nach einem Anruf in Berlin nach vielen Jahren mal wieder nach Lennep aufmachte, um die Festrede zu halten. Als Schüler hatte er mit einem Aufsatz über den Widerstand der Lenneper gegen die Eingemeindung im Jahre 1229 bei einem Wettbewerb des Bundespräsidenten gewonnen. Aus dem daraus entstandenen Buch „Hände weg von Lennep“ berichtete Neuhann, dass die große Heimatliebe und der Stolz auf ihre Stadt die Lenneper zu vehementem Widerstand gegen die Eingemeindung getrieben habe. Es gab Demonstrationen, Reden, sogar Misthaufen wurden an der Stadtgrenze als Symbol der Ablehnung gegen die Eingemeindung deponiert.

150 Jahre Verkehrs- und Förderverein Lennep e.V. Große Jubiläumsfeier am 15. November 2019 in der Klosterkirche mit Moderatorin Kerstin v.d. Linden (WDR), Festrede von Florian Neuhann (ZDF), Timo Spiecker (Lennep-Film), Willy Ketzer Band, Estefania (Licht-/ Laser-Show), Andy Rühl (Udo Jürgens-Double). Estefania. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

