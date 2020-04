Hilfe in Remscheid : Remscheid: Seelsorge am Telefon

Remscheid Seelsorger der Evangelischen und Katholischen Kirche geben Menschen in schwierigen Zeiten Beistand. Dabei ist der direkte Kontakt wichtig. Dieser fällt jetzt weg, es gibt aber Alternativen.

Wenn Menschen einsam sind, wenn sie Beistand brauchen, dann wenden sie sich an Menschen wie Thomas Kaster. Kaster trifft sich mit ihnen, steht ihnen bei und versucht, den Menschen in ihrer Situation zu helfen. Thomas Kaster ist Stadtdechant in Remscheid, als solcher ist er auch als Seelsorger aktiv. Nur kann er sich momentan nicht direkt mit den Menschen treffen, das Coronavirus verhindert es. „Seelsorge lebt von Nähe und Begegnung“, sagt Kaster. Das fällt jetzt weg, Gespräche werden – bis auf absolute Ausnahmefälle – telefonisch geführt. „Das ist keine einfache Situation“, sagt der Stadtdechant.

Annette Stoll sagt, es sei wichtig, den Menschen jetzt zuzuhören und Trost zu spenden. Als Krankenhausseelsorgerin sei sie auch für die Anliegen der Sana-Mitarbeiter da, erklärt Stoll. Ein zentrales Anliegen der Klinikmitarbeiter ist die Frage der Belastung, so Stoll. Die Frage „Was kommt da auf uns zu?“ werde beispielsweise oft gestellt. Die Belastung sei ja schon in normalen Zeiten sehr hoch. Antworten darauf hat Stoll nicht, aber sie kann zuhören und Trost spenden.

Und es gibt auch Momente, da tritt das Coronavirus in den Hintergrund, sagt Annette Stoll. Vor kurzem sei eine Patientin gestorben, nicht am Coronavirus. Die Angehörigen konnten sich noch von ihr verabschieden, nahmen sich in den Arm, Stoll stand in sicherem Abstand und mit Schutzkleidung dabei und spendete Trost. Das zeigt, dass sich die Seelsorge-Arbeit auch in Corona-Zeiten um andere – für die Betroffenen noch wichtigere – Themen drehen kann.