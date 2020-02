Kältekammer in Remscheid : Sechsmal so kalt wie am Nordpol

Innenstadt Ralf Mantei hat an der Alleestraße in Remscheid die erste Kältesauna der Stadt eröffnet. Minustemperaturen von 150 Grad sollen der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Kunden auf die Sprünge helfen.

Der Stickstoff strömt aus den großen Behältern im Nebenraum in die Kältekammer und nur das gelegentliche Zischen erinnert daran, was eigentlich hinter den Wänden der Kapsel geschieht. Das Gesicht guckt über den Rand der Kammer hinaus und die Augen der Kunden sind interessiert auf den großen Bildschirm gerichtet, der aktuell über Temperaturen in der Kammer und den Zeitablauf informiert.

„Bei der Installation der Kältesauna in Remscheid habe ich an unsere Patienten ebenso wie an unsere Mitarbeiter beim Pflegedienst gedacht“, sagt Ralf Mantei. Inzwischen gehe er selbst dreimal in der Woche in die Kältesaune und er arbeite an einem Konzept zur Kältetherapie, um das Verfahren auch medizinisch nutzen zu können – bisher bleiben Kunden nämlich auf ihren Kosten von 39 Euro pro Einzelanwendung sitzen, mit einem Therapie-Konzept könne die Krankenkasse dann allerdings an den Kosten beteiligt werden.