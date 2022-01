Garagenbrand in Remscheid : Sechs Fahrzeuge bei Feuer beschädigt

Remscheid Sechs Fahrzeuge wurden am Donnerstagabend beschädigt, als es in Hasten in einem Garagenhof brannte. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Am Donnerstagdbend ging gegen 18.15 Uhr die Meldung über einen Brand in einer Garagenhofanlage an der Ibacher Straße bei der Leitstelle der Feuerwehr Remscheid ein. Die Einsatzkräfte wurden von den Eigentümern, die bereits angrenzend geparkte Pkw weggefahren hatten, eingewiesen und unterstützt.

Sofort wurden die Garagen, teils mit Gewalteinwirkung, teils mit ausgehändigten Schlüsseln, geöffnet. Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung und der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden. Angrenzende Wohnbebauung wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen und es gab glücklicherweise keine Verletzten.

Der Brand von zwei Autos auf einer Garagenseite hatte durch Hitzeeinwirkung und Rauchgase bereits alle 14 Garagenstellplätze erheblich in Mitleidenschaft gezogen. In den Garagen wurden ingesamt sechs abgestellte Pkw betroffen. Das Gebäude erlitt durch die Brandeinwirkung erheblichen Sachschaden.

(red)