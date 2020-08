Verkehrsbehinderungen in Remscheid : Schwerer Unfall auf der Königstraße

Die Königstraße wurde zunächst komplett gesperrt. Foto: Kollmann, Ralf/Kollmann, Rall

Alt-Remscheid Nach einem schweren Unfall am Mittwochvormittag gibt es Verkehrsbehinderungen an der Königstraße. Gegen 11.15 Uhr krachte ein Pkw, der in Richtung Hasten unterwegs war, in mehrere parkende Autos.

Mehrere Personen sollen dabei verletzt worden sein. Der Leitstelle in Wuppertal lag gegen 13 Uhr noch kein Unfallbericht vor.