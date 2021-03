Remscheider wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht : Schwere Vorwürfe gegen 39-Jährigen

Remscheid/Wuppertal In 64 angeklagten Missbrauchsfällen muss sich derzeit ein 39-jähriger Vater zweier Töchter vor dem Landgericht Wuppertal verantworten. Bereits im Jahr 2009 soll er seine damals neunjährige ältere Tochter vergewaltigt haben.

Nach der Trennung von seiner Ehefrau im Jahr 2018 habe er das Mädchen schließlich erneut missbraucht – von der Schule abgeholt, habe er es in den Laderaum seines Kleintransporters gezerrt, soll es mit Gewalt entkleidet und sexuell genötigt haben. Die Übergriffe sollen sich gehäuft haben, scheinbar ohne dass es jemand mitbekam oder mitbekommen wollte. Insgesamt über 60 Mal soll er das eingeschüchterte Mädchen unter Schlägen vergewaltigt haben.

Im Januar 2019 verging er sich dann in der Wohnung an der jüngeren, damals neun Jahre alten Tochter. Auf die Schreie der geschlagenen Schwester soll die Ältere aufmerksam geworden und ins Schlafzimmer gestürmt sein – das soll der vorläufige Endpunkt gewesen sein. Wer nun die Polizei alarmiert hat, ist noch nicht bekannt, jedenfalls wurde der Remscheider umgehend verhaftet und sitzt seither in Untersuchungshaft.