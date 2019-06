Elterntaxis : Schulwege sollen sicherer werden

Pollerschutz gegen Autos an der Grundschule Hasten. Foto: Röser, Henning

Remscheid Die Sicherheit der Kinder im Verkehr bleibt ein heiß diskutiertes Thema.

Immer mehr Grundschulen und Kindergärten berichten von Problemen mit sogenannten Elterntaxis, vor allem am Morgen. Zuletzt stand die Grundschule in Hasten im Fokus.

SPD, Grüne und FDP im Rat wollen, dass die Verwaltung das Thema jetzt grundsätzlich angeht. In einem gemeinsamen Antrag, der Anfang Juli im Rat zur Abstimmung steht, fordern sie die Verwaltung auf, ein „standortscharfes Konzept zur Verkehrssicherheit vor Schulen und Kitas“ vorzulegen.

Dahinter steckt die Erfahrung, dass es nicht eine Patentlösung für alle gibt. Je nach Schule oder Kita sei die Situation unterschiedlich, sagt SPD-Fraktionschef Sven Wolf. Geprüft werden soll durch die Stadt auf jeden Fall die Einrichtung von Eltern-Kind-Haltestellen sowie von Elternparkplätzen in unmittelbarer Nähe. So soll verhindert werden, dass die Eltern mit Auto bis vor das Schultor vorfahren und dabei andere Kinder in Gefahr bringen. Wichtig sei es, die Eltern dabei einzubeziehen, sagt Wolf. Über eine Elternbefragung soll die Verwaltung eruieren, wie die speziellen Wünsche, Probleme vor Ort sind.