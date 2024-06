Bildung in Remscheid Schulwechsel – „Da läuft doch was schief!“

Zweiter Schwerpunkt des Briefes ist das Thema Abschulung und die sich daraus ergebenden Probleme. Berichtet wird von der Enttäuschung von Kindern, die nach der sechsten Klasse die Schule verlassen, weil sie die für eine Versetzung geforderten Leistungen nicht erbringen. Einige der Kinder, so heißt es, seien froh, dem Leistungsdruck nicht mehr ausgesetzt zu sein. Andere wollten nur weg, weil sie den Druck nicht mehr aushalten. Die Verfasser des Briefes kritisieren, dass die Schulen den Kindern und Eltern bei der Anmeldung nicht klar machten, was auf sie zukomme. Die Not der Familien setze sich fort, wenn Schulen, die als Wechseloption dienen könnten, den Eltern signalisierten, dass sie keinen Platz mehr frei hätten. Das wird im Brief angezweifelt. Man wisse aus sicherer Quelle, dass noch Platz etwa an den beiden Gesamtschulen sei. „Da läuft doch was schief!“, heißt es im Schreiben.