Remscheider Südbezirk : Schulterschluss für Freibad-Zukunft

Südbezirk Die Situation ist für Freunde des Freibads Eschbachtal zum Haare raufen.

Der zweite heiße Sommer in Folge macht das Bad an der Stadtgrenze zu Wermelskirchen zum begehrten Freizeitziel, doch vielen Tausend potenziellen Badegästen musste die Stadt zuletzt den Einlass zur erhofften Abkühlung verwehren, weil neue Ersatzteile mit der 50 Jahre alten Badtechnik nicht ideal harmonieren. 1500 Besucher sind die Obergrenze, das Doppelte wäre eigentlich möglich. Das ist frustrierend.

„Sie können nichts dafür“, entschuldigte sich Grote, der für die SPD als Bezirksbürgermeister dem Südbezirk vorsteht, gestern öffentlich bei Hardt. Der lobte im Gegenzug die Leistung des Fördervereins, der in den vergangenen 22 Jahren insgesamt 300.000 Euro in das Freibad investierte, wie Grote vorrechnete. Hardt versprach, sich in Berlin für eine Neuauflage des Förderprogramms im kommenden Jahr starkzumachen. Bislang konnte nur ein Siebtel aller Anträge bewilligt werden, weil das Geld nicht reichte.