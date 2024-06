Zwischenlösungen unsicher in Remscheid Schulraum: Wenn auch Plan B und C wackeln

Klare Antworten hatte die Stadtschulpflegschaft von der Stadtverwaltung in Sachen Schulausbau gefordert (die Redaktion berichtete). An den Schulen, an denen es eng werden könnte im neuen Schuljahr, wollte die Stadt laut OB, Stadtkämmerer und -direktor Sven Wiertz und Sozialdezernent Thomas Neuhaus auf „Zwischenlösungen“ setzen. Übersetzt bedeutet das: Die Kinder sollen in Containern lernen. In der entsprechenden Pressekonferenz vor einigen Wochen zeigte sich die Stadtspitze auch noch zuversichtlich, dass diese Zwischenlösungen bis zum Schuljahresbeginn stehen. In der jüngsten Sitzung des Schulausschusses war von der anfänglichen Überzeugung dann aber nicht mehr viel zu spüren.