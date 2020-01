Berufsbildung in Remscheid : Schulministerin ist beeindruckt vom BZI

Remscheid Viel Zeit nahm sich Yvonne Gebauer, NRW-Ministerin für Schule und Bildung, am Donnerstag beim Besuch im Berufsbildungszentrum der Industrie. Der neue Geschäftsführer Alexander Lampe führte sie herum.

Beim ersten öffentlichen Termin in neuer Funktion gleich eine Ministerin begrüßen zu können, diese Ehre wird nicht sehr vielen Menschen zuteil. Als frisch berufener Geschäftsführer des Berufs- und Bildungzentrums der Metall- und Elektroindustrie (BZI) erlebte Alexander Lampe am Donnerstag diesen besonderen Einstieg. Lampe folgt auf Michael Hagemann, der im Oktober überraschend beim BZI ausschied.

Sichtbar Gefallen fand Gebauer am Frühaufsteher-Projekt. Die Kooperation des BZI mit der Nelson-Mandela-Schule zur Berufsorientierung führt Schüler der Klassen 5, 6 und 7 der Sekundarschule an die Arbeitswelt heran, fördert Teamwork und Zuverlässigkeit. Einmal im Monat kommen die Kinder in die Werkstätten oder das BZI kommt in die Schule.