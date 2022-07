Energiesparen in Remscheid : Schüler sollen nicht frieren müssen

Remscheid Die Stadt wünscht sich ein einheitliches Konzept zur Energieeinsparung. Der „Hildener Weg“ stößt in Remscheid auf großes Unverständnis.

Die Idee der Stadt Hilden, auch nach den Ferien Heizungen und Warmwasseraufbereitung in den Schulen abgeschaltet zu lassen, stößt in Remscheid auf ziemliches Unverständnis. „Wie oft sollen denn die Kinder und Jugendlichen noch die Leidtragenden sein?“, fragt sich Schuldezernent Thomas Neuhaus kopfschüttelnd, „sie haben doch wirklich schon genug aushalten müssen während Corona, wenn man mal alleine an das ständige Lüften während der vergangenen Monate denkt. Mein Sohn hat noch seine Decke hier liegen, da wurde extra für die Schule sein Name drauf gestickt.“