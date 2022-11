Debatte in Remscheid Schüler schlüpfen in Rolle von Politikern

Ein Schüler hatte eine zündende Idee: „Wir könnten ja die Bürger befragen.“ Die übrigen Schüler waren nun aufgefordert, ihre Sicht einfließen zu lassen und brachten Argumente ein. Am Ende entschied sich der Ausschuss für eine Fahrradstraße und reichte sein Ergebnis als Empfehlung an den Rat weiter. Den Stadtrat bildeten alle Schüler der Klasse, auch hier wurde ausgiebig diskutiert und es wurden neue Argumente eingebracht. „Was ist denn mit den vielen Anwohnern?“, fragte ein Junge. „Wenn die Röntgenstraße eine Fahrradstraße wird, können die nicht mehr mit dem Auto nach Hause.“ Für viele ein einleuchtendes Argument, das am Ende auch das Zünglein an der Waage wurde. Die Abstimmung im Rat nämlich fiel knapp gegen eine Fahrradstraße aus.