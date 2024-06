Sauberkeit und Vandalismus an Remscheider Schulen Warum das WC im Allee-Center für Schüler zur Ausweich-Toilette wird

Dass diese Gleichung nicht immer aufgeht, sagte Schuldezernent Thomas Neuhaus (Grüne), der an diesem Abend die Stadtverwaltung vertrat. In der mit Abstand modernsten Schule der Stadt, dem 2022 eröfffneten Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung am Hauptbahnhof, hätten Schüler kurz nach dem Einzug in den millionenschweren Neubau Schäden von insgesamt 16.000 Euro angerichtet. Man müsse das Thema in der Schule auch pädagogisch angehen. Dass die Hygiene in den Toiletten nicht immer optimal sei, habe auch mit dem zum Teil hohen Alter der Schulgebäude zu tun, sagte Neuhaus. Es sei schwer, die Fugen der meist gefliesten Räume komplett von Urinrückständen zu befreien. Mit dem Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW sei viel Geld in die Sanierung der Toiletten geflossen. Den Sanierungsstau, der zu diesem Zeitpunkt herrschte, habe man allerdings mit den Landesgeldern nicht komplett abarbeiten können. Als Nothaushaltskommune habe Remscheid fast 25 Jahre lang kaum Geld investieren dürfen.