Shows im Remscheider Weihnachtscircus gehen weiter: Schock unter den Zirkus-Artisten sitzt tief

Remscheid Nach dem schweren Sturz der Seilartistin Natascha Frank setzt der „Weihnachtscircus“ seine Vorstellungen fort – mit großem Besucher-Interesse. Über die sozialen Netzwerke sind viele Genesungswünsche eingetroffen.

Natürlich hat der Unfall im Team des Weihnachtscircus Spuren hinterlassen. Dennoch laufen die Vorstellungen bis zum 6. Januar wie geplant weiter. „Die Artisten-Kollegen nahm der Sturz mit“, sagt Ballack: „Der Schock saß am Tag des Unfalls bei allen sehr tief.“ Aber danach, also schon am 24. Dezember, sei die Vorstellung normal weiter gelaufen. Schließlich seien alle Profis: „Sie wissen, dass so etwas immer passieren kann.“ Grund, etwas am Programm oder an den Nummern zu verändern, gebe es laut Ballack nicht: „Man kann nichts ändern. Manche Nummern kann man nicht sichern. Es ist schon alles überprüft und gesichert.“ Ein Restrisiko bleibe im Zirkus immer. „Wir machen unser Ding genauso weiter, wie vorher.“