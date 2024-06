Netzausbau in Remscheid Glasfaser-Förderprojekt geht in die finale Phase

Es ist der finale Abschnitt, der in Remscheid im Rahmen eines Förderprojekts ausgebaut wird, um die sogenannten „weißen Flecken“ von der Stadtkarte zu tilgen. Auf einem etwa 400 Meter langen Abschnitt der Barmer Straße verlegt die Tiefbaufirma Dasenbrock aus Vechta derzeit Leerrohre für den Glasfaserausbau. Noch etwa vier Wochen sollen die Arbeiten der Firma zufolge noch dauern, dann ist das Projekt abgeschlossen. Den Anschluss bis in den Keller legt die Telekom kostenlos – was zumindest auch in der näheren Zukunft so bleiben soll – und wer diesen auch nutzen möchte, hat freie Wahl beim Anbieter.