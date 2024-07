Öffentlicher Nahverkehr in Remscheid Schnellbuslinie nach Köln kommt so schnell nicht

Die schlechten Nachrichten über die Anbindung Remscheids im öffentlichen Nahverkehr an die Großstädte an der Rheinschiene reißen nicht ab. Wie Frank vom Scheidt, Vertreter der Stadt Remscheid in der Verbandsversammlung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) berichtet, ist in diesem Jahr nicht mehr mit dem Start der geplanten Schnellbuslinie zwischen Remscheid und Köln zu rechnen. In der jüngsten Sitzung hatte sich vom Scheidt bei VRR-Vorstandssprecher Oliver Wittke nach dem Stand des Projekts erkundigt. Die ernüchternde Antwort des früheren Verkehrsministers: Das Land habe dem VRR mitgeteilt, dass in diesem Jahr keine neuen Gelder mehr in das Schnellbusprojekt fließen werden. Hintergrund: In einigen Kommunen ist das Projekt bereits in der Umsetzung.