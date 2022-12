Wintereinbruch in Remscheid Schneemannbau und Reifenwechsel

Remscheid · Der Winter 2022 hat Remscheid erreicht. Und das bedeutet: Große Freude bei den Kleinen, kleine Freude bei den Großen. So verlief der erste Schneetag am Jahresende in der Seestadt auf dem Berge.

05.12.2022, 17:45 Uhr

Ein wunderschöner Anblick: das verschneite Adolf-Clarenbach-Denkmal in Lüttringhausen. Foto: Jürgen Moll

Von Daniele Funke