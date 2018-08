Weniger Zuweisungen : Remscheid schließt zwei Flüchtlingsheime

Ursache für die Aufhebung der Mietverträge sind deutlich weniger Zuweisungen. 2017 kamen 254 Flüchtlinge in Remscheid an. Foto: Nico Hertgen

Remscheid Die Einrichtung an der Alleestraße wird ebenso geschlossen wie die Sammelunterkunft am Lenneper Talsperrenweg. Der Grund: Die Zahl der Zuweisungen ist deutlich gesunken, erklärt Dietmar Murach von der Ausländerbehörde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Michalczak

Die Stadt Remscheid trennt sich von zwei Sammelunterkünften, in denen bislang Flüchtlinge leben. Betroffen ist neben der ehemaligen Seniorenresidenz an der Alleestraße, wo bis zu 40 alleinstehende Frauen untergebracht sind, auch das Heim am Talsperrenweg in Lennep. Hier ist Platz für bis zu 110 Menschen. Beide Objekte hat die Stadt Remscheid angemietet.

Ursache für die Aufhebung der Mietverträge sind deutlich gesunkene Zuweisungen, erklärt der stellvertretende Fachdienstleiter der Remscheider Ausländerbehörde, Dietmar Murach. In der Spitze zählte Remscheid 2015 insgesamt 1030 Flüchtlinge, die in der Stadt angekommen waren. 2016 waren es noch 725, im Folgejahr sank die Zahl auf 254. „Und diesen Wert werden wir auch in diesem Jahr in etwa erreichen, nach dem aktuellen Stand jedenfalls“, berichtet Dietmar Murach.

Die größte Gruppe, die 2018 in Remscheid ein Zuhause fand, stammt aus Syrien – es waren 14 Personen. Darüber hinaus kamen zwölf Iraner, elf Armenier und zehn Menschen aus Nigeria in der Stadt an.

Ihre Unterbringung stellt die zuständigen Behörden vor keine Herausforderung mehr. Denn: Längst gibt es in den Sammelunterkünften deutlich mehr Platz. Das hat mehrere Gründe: Flüchtlinge, die in Remscheid lebten, sind fortgezogen. Andere haben es geschafft, eine eigene Wohnung zu finden – und haben in ihrer neuen Heimat Fuß gefasst. Und: Einige mussten Deutschland wieder verlassen, weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde. Hierbei sind die Fallzahlen in Remscheid gestiegen – von 30 Abschiebungen im Jahr 2015 auf 41 im Jahr 2017. In diesem Jahr zählte die Remscheider Stadtverwaltung bereits 32 Fälle.

Um das Personal dabei zu entlasten, gewährte der Stadtrat die Schaffung von 1,5 zusätzlichen Stellen bei dieser schwierigen Aufgabe. „Es ist aber gar nicht so einfach, Mitarbeiter zu finden, die das übernehmen wollen. Zudem befinden wir uns im Wettbewerb mit anderen Kommunen, die ja vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie wir“, sagt Dietmar Murach. Am 1. August habe aber ein zusätzlicher Kollege bei der Stadt begonnen, der sich um das Thema Abschiebungen kümmert.



Innenstadt : Mehr Licht auf der Alleestraße

zurück

weiter

Dass die Zahl der Zuweisungen deutlich abgenommen hat, führe freilich nicht zur personellen Entlassung des zuständigen Fachdienstes. Denn nach wie vor müsse sich die Behörde um 979 Menschen kümmern, die entweder in Gruppen in angemieteten Wohnungen oder in den bestehenden Sammelunterkünften leben, erklärt Murach. Der Sockel dieser Personenzahl bleibe hoch.

Dennoch: Die Lage in den Flüchtlingsheimen hat sich deutlich entspannt. Das dürfte insbesondere die Lüttringhausener interessieren. In ihrem Stadtteil hält die Stadt Remscheid ein Grundstück für den Bau einer zusätzlichen Sammelunterkunft als Reserve vor. Es handelt sich um den städtischen Parkplatz an der Ecke Barmer- / Beyenburger Straße.

„Ich will ja nicht verhehlen, dass der Bau dort aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich ist“, sagt Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz: „Darüber sprechen wir aber in der zweiten Hälfte des Jahres.“