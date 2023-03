Turnier in Remscheid „Schlawiner“ spielen abends Fußball

Reger Betrieb herrscht am Freitagabend in der Sporthalle Lüttringhausen. „Die Schlawiner“ aus dem benachbarten Jugendzentrum haben wieder einmal alle Jugendlichen zwischen zwölf und 21 Jahren zu „Fußball bei Nacht“ eingeladen. „Zweimal im Jahr bekommen wir die Halle, und dann können wir Fußball anbieten – was bei den Jugendlichen, in der Mehrzahl sind es Jungs, immer sehr gut ankommt“, sagt David Escribano, der bei den „Schlawinern“ den Jugendbereich und die Hilfen zur Erziehung leitet.