Feuerwehr-Einsatz in Remscheid : Schlafender Bewohner aus stark verrauchter Wohnung gerettet

Remscheid Das Signal eines Rauchmelders hat einem schlafenden Bewohner einer Wohnung in Güldenwerth vermutlich das Leben gerettet. Als Brandursache nannte die Feuerwehr angebranntes Essen auf dem Herd.

Unter Atemschutz drangen die Einsatzkräfte in die stark verqualmte Wohnung vor und fanden in einem Nebenzimmer die schlafende Person vor. Der Mann wurde mit einer Rauchgas-Inhalation an den Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht.