Emil-Nohl-Straße in Remscheid Velero-Häuser: Verwaltung will gegen Schimmel vorgehen

Im Eingangsbereich des Velero-Hauses in der Emil-Nohl-Straße 76 ist es richtig voll an diesem Morgen. Rund zwanzig Menschen haben sich im Kreis um die Vertreter von Stadt und Mieterverein versammelt. Sie stehen in einem dunklen Hausflur. Müll stapelt sich auf den Briefkästen und Spinnenweben sammeln sich unter der Decke. Viele der Mieter, die zu der heutigen Bürgersprechstunde erschienen sind, sind aufgebracht. Denn seit Monaten schon schlagen sie sich mit ihrer Vermietung, der Velero GmbH aus Berlin, rum.